Рязанским следователям вручили награды облдумы

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В четверг, 25 июля, рязанских следователей поздравили с профессиональным праздником.
Первый зампред облдумы Александр Шевырев отметил, что региональное управление Следственного комитета ведет криминальные дела особой важности и сложности.
«Вы занимаетесь расследованием, сбором доказательств и фактов, а это один из самых трудоемких и ответственных этапов в раскрытии преступлений. Во многом благодаря вашим усилиям укрепляется законность и порядок, люди чувствуют себя увереннее, спокойны за семью и близких», — сказал Шевырев.
По его словам, в 2019 году следователям региона удалось обеспечить стабильные результаты работы.
«С каждым годом нагрузка на следователей возрастает. Несмотря на это, больше дел передается в суд, вы добиваетесь высокого уровня раскрываемости преступлений», — отметил спикер.
Он также подчеркнул, что основу коллектива составляют хорошо подготовленные, компетентные, самоотверженные люди, и поблагодарил сотрудников за профессионализм, мужество, верность долгу.
Работникам, добившимся высоких результатов в службе, вручили награды областной думы.
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