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11:14, 25 июля 2019 1 630
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В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов

В Рязани новая лыжероллерная трасса оказалась опасной для спортсменов

Новая лыжероллерная трасса в Рязани оказалась непригодной для эксплуатации. Об этом пишут «Рязанские ведомости» со ссылкой на руководство областной федерации лыжных гонок.

По словам президента федерации лыжных гонок Дмитрия Самарского, работы выполнены некачественно.

Асфальт на трассе укладывали в декабре, когда шел снег. Весной он растаял и оказалось, что покрытие неровное, рассказал Самарский. Во многих местах из асфальта проступила щебень, грунт начал осыпаться на трассу, также на нее сливается вода.

«Кататься на лыжероллерах по этой трассе нельзя, запросто можно упасть, а поскольку скорость у лыжников высокая, то велика вероятность при падении сильно травмироваться», — сказал Самарский.

Он добавил, что федерация написала официальные письма в администрацию Рязани, счетную палату города, прокуратуру и полицию.

«В письмах мы еще раз обратили внимание на то, что в целом работы выполнены некачественно, многие предписанные сметой расходов работы не сделаны изначально, а также на то, что в целом сданный объект не пригоден для эксплуатации. Ответов пока не получили», — заключил президент федерации.

Отметим, что протяженность трассы составляет 2 километра 150 метро. Из бюджета на нее выделили почти 30 миллионов рублей.

Фото «Рязанские ведомости»


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