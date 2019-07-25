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17:54, 25 июля 2019 198
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Главой рязанского Роскомнадзора назначили 35-летнего чиновника из Воронежа

Главой рязанского Роскомнадзора назначили 35-летнего чиновника из Воронежа

Главой рязанского Роскомнадзора назначили 35-летнего чиновника из Воронежа. К своим обязанностям Евгений Малинкин приступил 11 июня.

Ранее обязанности руководителя ведомства исполнял Алексей Анциперов. Сейчас он работает заместителем Малинкина.

Евгений Малинкин родился 28 марта 1984 года в Воронеже. В 2006 году окончил Воронежский государственный технический университет по специальности «Радиотехника».

В мае 2006 года его приняли на государственную гражданскую службу в Роскомнадзор Воронежской области, где он прошел путь от специалиста 1 категории до начальника отдела контроля в сфере связи.

С 11 июня 2019 года назначен главой Роскомнадзора по Рязанской области.

Малинкин — советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса. За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство в 2015 году ему объявили благодарность руководителя Роскомнадзора.

В 2016 году награжден почетной грамотой правительства Воронежской области за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной радиоэлектроники.


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