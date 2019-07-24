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16:41, 24 июля 2019 256
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Минприроды проведет внеплановую проверку «Дикой утки»

Минприроды проведет внеплановую проверку «Дикой утки»

Министерство природопользования региона проведет внеплановую проверку озера «Дикая утка». Об этом говорится на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Отмечается, что ранее минприроды проверило исполнения предписания, выданного арендатору земельного участка. Речь идет о прекращении уничтожения водоема.

Однако до последнего дня проверки, 19 июля, арендатор так и не появился. Из-за этого министерство составило акт о невозможности ее окончания.

«В связи с этим, в соответствии с законом, принято решение о проведении внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления арендатора участка», — говорится в сообщении.


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