Минприроды проведет внеплановую проверку «Дикой утки»

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Министерство природопользования региона проведет внеплановую проверку озера «Дикая утка». Об этом говорится на
Отмечается, что ранее минприроды проверило исполнения предписания, выданного арендатору земельного участка. Речь идет о прекращении уничтожения водоема.
Однако до последнего дня проверки, 19 июля, арендатор так и не появился. Из-за этого министерство составило акт о невозможности ее окончания.
«В связи с этим, в соответствии с законом, принято решение о проведении внеплановой выездной проверки без предварительного уведомления арендатора участка», — говорится в сообщении.
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