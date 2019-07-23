Владельца и директора хабаровского палаточного лагеря задержали по делу о пожаре

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Владельца и директора хабаровского палаточного лагеря «Холдоми» задержали по делу о пожаре. Об этом сообщил
«В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь „Холдоми“ (учредитель и директор ООО „Экстрим сервис“ Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов)», — сообщила Петренко.
Сейчас подозреваемых допрашивают следователи. После следственных действий Бурлакова и Кузнецова поместят в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее
Фото: кадр из видео ТАСС
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