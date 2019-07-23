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8:45, 23 июля 2019 350
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Из-за пожара в хабаровском палаточном городке погибли два ребенка

Из-за пожара в хабаровском палаточном городке погибли два ребенка

Из-за пожара в хабаровском палаточном городке «Холдоми» погибли два ребенка. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам источника издания в скорой помощи, пострадали трое детей, один из них погиб на месте происшествия.

У детей ожоги и отравление продуктами горения. Их госпитализировали. В пресс-службе МЧС позже уточнили, что трое детей находятся в реанимации. Чуть позже один из них скончался.

По словам представителя больницы, ожоги оказались очень сильными, и девочку спасти не удалось.

По данным МЧС, всего на месте находились 189 детей.


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