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15:42, 23 июля 2019 129
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В Рязанской области объявили сбор активистов для поисков 80-летней пенсионерки

В Рязанской области объявили сбор активистов для поисков 80-летней пенсионерки

В Рязанской области объявили сбор активистов для поисков 80-летней пенсионерки. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязань».

Сбор назначили на вторник, 23 июля. Начало поисков организованных поисков запланировали на 17:00. Место сборов: поселок Божатково, дом 160Б.

Форма одежды — лесная, с собой по возможности иметь фонари. Номер для связи: +7 (920) 953-77-70 (Ирина).

Напомним, женщина ушла из дома в субботу, 20 июля, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: зеленое пальто, халат (как на фото), белые с коричневым шлепки.

Отмечается, что женщина нуждается в медпомощи.


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