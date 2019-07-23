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В Рязанской области объявили сбор активистов для поисков 80-летней пенсионерки. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Рязань».
Сбор назначили на вторник, 23 июля. Начало поисков организованных поисков запланировали на 17:00. Место сборов: поселок Божатково, дом 160Б.
Форма одежды — лесная, с собой по возможности иметь фонари. Номер для связи:
Напомним, женщина
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: зеленое пальто, халат (как на фото), белые с коричневым шлепки.
Отмечается, что женщина нуждается в медпомощи.
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