В рязанском поселке пропала 80-летняя пенсионерка

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В поселке Божатково Рязанского района пропала Нина Павловна Симонова (Князева). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Женщина ушла из дома в субботу, 21 июля, с тех пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: зеленое пальто, халат (как на фото), белые с коричневым шлепки.
Отмечается, что женщина нуждается в медпомощи.
Всех, кому известно о ее местонахождении, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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