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18:03, 21 июля 2019 328
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В рязанском поселке пропала 80-летняя пенсионерка

В рязанском поселке пропала 80-летняя пенсионерка

В поселке Божатково Рязанского района пропала Нина Павловна Симонова (Князева). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» «ВКонтакте».

Женщина ушла из дома в субботу, 21 июля, с тех пор о ней ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Одежда: зеленое пальто, халат (как на фото), белые с коричневым шлепки.

Отмечается, что женщина нуждается в медпомощи.

Всех, кому известно о ее местонахождении, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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