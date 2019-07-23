В аварии на улице Гагарина пострадал мужчина

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В аварии, которая произошла 22 июля на улице Гагарина, пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Примерно в 19:50 в районе перекрестка с улицей Черновицкой
По предварительным данным, 43-летний водитель «Москвича» при повороте налево не уступил дорогу иномарке под управлением 30-летнего рязанца.
В результате водитель отечественного автомобиля получил травмы, с которыми он обращался за медицинской помощью.
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