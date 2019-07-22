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20:56, 22 июля 2019 200
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В Горроще лоб в лоб столкнулись две легковушки

В Горроще лоб в лоб столкнулись две легковушки

Вечером в понедельник, 22 июля, в Горроще произошло ДТП. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Как видно на снимке, на улице Черновицкой лоб в лоб столкнулись «Москвич» и Ford.

По словам очевидцев, водитель «Москвича» не был пристегнут — он получил ушибы и сотрясение.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.


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