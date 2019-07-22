В Горроще лоб в лоб столкнулись две легковушки

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Вечером в понедельник, 22 июля, в Горроще произошло ДТП. Фотографию опубликовали в группе «
Как видно на снимке, на улице Черновицкой лоб в лоб столкнулись «Москвич» и Ford.
По словам очевидцев, водитель «Москвича» не был пристегнут — он получил ушибы и сотрясение.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
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