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Рязанское управление транспорта начнет контролировать полеты беспилотников. Об этом сообщили во вторник, 23 июля, на комитете гордумы.
На заседании депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в положение об управлении транспорта администрации Рязани. Они связаны с введением новых функций управления по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотников, подъема аэростатов над Рязанью, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах города, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации.
Начальник правового управления Валентина Горшкова пояснила, что администрация оказывала такие услуги, но они не были оформлены документально. Она также отметила, что контроль за полетами, совершаемыми на аэродромах, не относится к полномочиям органов местного самоуправления.
Окончательное решение по вопросу примут на основном заседании гордумы.
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