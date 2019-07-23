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18:09, 23 июля 2019 164
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Пропавшую пенсионерку из Божаткова нашли

Пропавшую пенсионерку из Божаткова нашли

Пропавшую Нину Симонову из поселка Божатково Рязанского района нашли, она жива. Об этом вечером во вторник, 23 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

80-летняя женщина пропала 20 июля — ушла из дома и не вернулась. Волонтеры объявляли сбор активистов для ее поисков.


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