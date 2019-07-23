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Николай Любимов принес соболезнования в связи со смертью Владимира Зюбы. Обращение опубликовано на
«Губернатор и Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной скоропостижной кончины Владимира Валентиновича Зюбы, который более десяти последних лет возглавлял Рыбновский район и внес большой вклад в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. Его отличал высокий профессионализм, ответственность, умение работать с людьми, твердая гражданская позиция», — говорится в сообщении.
Напомним, о
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