К концу года в Калуге построят тридцать многоквартирных домов

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К концу 2019 года в Калуге построят тридцать многоквартирных домов, со ссылкой на горадминистрацию пишет портал «
По сообщению СМИ, завершение строительства позволит выполнить годовой план областного центра на сто процентов.
Отметим, что на данный момент план выполнен всего на 24 процента.
Фото Георгия Орлова/Весть News
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