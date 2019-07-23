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15:05, 23 июля 2019 109
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К концу года в Калуге построят тридцать многоквартирных домов 1

К концу года в Калуге построят тридцать многоквартирных домов

К концу 2019 года в Калуге построят тридцать многоквартирных домов, со ссылкой на горадминистрацию пишет портал «ВестьNews». Этот объем постройки равен 290 тысячам квадратных метров жилья.

По сообщению СМИ, завершение строительства позволит выполнить годовой план областного центра на сто процентов.

Отметим, что на данный момент план выполнен всего на 24 процента.

Фото Георгия Орлова/Весть News


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