В выходные на рязанских ярмарках продали более 14 тонн «молочки»

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В субботу, 20 июля, на ярмарках выходного дня в Рязани продали 14,3 тонны молочных продуктов. Об этом сообщил
На 316 местах торговали 203 производителя.
Всего у них купили:
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 27 июля, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
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