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19:22, 22 июля 2019 447
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В Рязани появятся камеры еще на 13 улицах. Список

В Рязани появятся камеры еще на 13 улицах. Список

В Рязани установят обзорные видеокамеры еще на 13 улицах. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Начальная цена 52 млн 687 тысяч рублей.

На эту сумму камеры установят на улицах:

  • Семинарская: перекресток улица Семинарская — Павлова улица, перекресток улица Семинарская — Сенная улица;
  • Горького: перекресток улица Горького — площадь Ленина, перекресток улица Горького — улица Свободы, перекресток улица Горького — Введенская улица;
  • Чапаева: перекресток улица Чапаева — Пролетарская улица;
  • Маяковского: перекресток улица Маяковского — Пролетарская улица, перекресток улица Маяковского — улица Свободы, перекресток улица Маяковского — площадь Мичурина (дом № 37);
  • Яхонтова: перекресток улица Яхонтова — Введенская улица;
  • Соборная улица: перекресток Соборная улица (дом № 8);
  • Свободы: улица Свободы (дом № 46);
  • Вознесенская улица: перекресток Вознесенская улица — Садовая улица;
  • Грибоедова: перекресток улица Грибоедова — улица Либкнехта, перекерсток улица Грибоедова — проезд Щедрина;
  • Есенина: перекресток улица Есенина — Садовая улица, перекресток улица Есенина — улица Грибоедова, перекресток улица Есенина — дорога от Окского шоссе до улицы Есенина, перекресток улица Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);
  • Касимовское шоссе: перекресток Касимовское шоссе (дом № 21), перекресток Касимовское шоссе — Новая улица, перекресток Касимовское шоссе — улица Боголюбова, перекресток Касимовское шоссе — улица Тимуровцев;
  • Новоселов: перекресток улица Новоселов (дом № 20), перекресток улица Новоселов — улица Тимакова, перекресток улица Новоселов (дом № 32а), перекресток улица Новоселов (дом № 42), перекресток улица Новоселов (дом № 54);
  • Зубковой: перекресток улица Зубковой — улица Тимакова.

Работы по установке планируют выполнить до 1 октября 2019 года.


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