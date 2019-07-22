В Рязани появятся камеры еще на 13 улицах. Список

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В Рязани установят обзорные видеокамеры еще на 13 улицах. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Начальная цена 52 млн 687 тысяч рублей.
На эту сумму камеры установят на улицах:
Семинарская: перекресток улица Семинарская — Павлова улица, перекресток улица Семинарская — Сенная улица;
Горького: перекресток улица Горького — площадь Ленина, перекресток улица Горького — улица Свободы, перекресток улица Горького — Введенская улица;
Чапаева: перекресток улица Чапаева — Пролетарская улица;
Маяковского: перекресток улица Маяковского — Пролетарская улица, перекресток улица Маяковского — улица Свободы, перекресток улица Маяковского — площадь Мичурина (дом № 37);
Яхонтова: перекресток улица Яхонтова — Введенская улица;
Соборная улица: перекресток Соборная улица (дом № 8);
Свободы: улица Свободы (дом № 46);
Вознесенская улица: перекресток Вознесенская улица — Садовая улица;
Грибоедова: перекресток улица Грибоедова — улица Либкнехта, перекерсток улица Грибоедова — проезд Щедрина;
Есенина: перекресток улица Есенина — Садовая улица, перекресток улица Есенина — улица Грибоедова, перекресток улица Есенина — дорога от Окского шоссе до улицы Есенина, перекресток улица Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);
Касимовское шоссе: перекресток Касимовское шоссе (дом № 21), перекресток Касимовское шоссе — Новая улица, перекресток Касимовское шоссе — улица Боголюбова, перекресток Касимовское шоссе — улица Тимуровцев;
Новоселов: перекресток улица Новоселов (дом № 20), перекресток улица Новоселов — улица Тимакова, перекресток улица Новоселов (дом № 32а), перекресток улица Новоселов (дом № 42), перекресток улица Новоселов (дом № 54);
Зубковой: перекресток улица Зубковой — улица Тимакова.
Работы по установке планируют выполнить до 1 октября 2019 года.