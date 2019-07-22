Директора фирмы, ремонтировавшей Солотчинский мост, оставили на свободе

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Директора ООО «АльянсДорСтрой», ремонтировавшей Солотчинский мост, оставили на свободе. Об этом сообщил
Следователь просил арестовать Юрия Малофеева, так как, по его мнению, подозреваемый может препятствовать установлению местонахождения указанных лиц, сообщить ложные данные о них, помешать установлению истины по уголовному делу или скрыться от следствия и суда.
Суд признал необоснованным ходатайство о заключении Юрия Малофеева под стражу.
Постановление могут обжаловать в течение трех суток.
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