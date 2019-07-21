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14:09, 21 июля 2019 231
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Жителя Рязанской области осудили за незаконную охоту

Жителя Рязанской области осудили за незаконную охоту

Жителя Рязанской области осудили за незаконную охоту. Об этом сообщил региональное минприроды.

Находясь на территории Пронского охотничьего хозяйства вблизи села Панкино, житель района застрелил косулю. При этом у него нет разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

На мужчину составили административный протокол по части 2 статьи 7.11 КоАП РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения права охотиться на один год.

Кроме этого с него взыскали вред, причиненный животному миру в результате нарушения правил охоты, в размере 100 тысяч рублей.


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