RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителя Рязанской области осудили за незаконную охоту. Об этом сообщил региональное минприроды.
Находясь на территории Пронского охотничьего хозяйства вблизи села Панкино, житель района застрелил косулю. При этом у него нет разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
На мужчину составили административный протокол по части 2 статьи 7.11 КоАП РФ. Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения права охотиться на один год.
Кроме этого с него взыскали вред, причиненный животному миру в результате нарушения правил охоты, в размере 100 тысяч рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПутин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе
|
cледующая новость →В московском клубе избили журналистов из-за плаката с митинга — СМИ
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?