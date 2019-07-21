В понедельник в Рязанской области ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды

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В понедельник, 22 июля, в Рязанской области потеплеет до +22, +27 градусов. Об этом сообщила
Местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.
Порывы ветра могут достигать до 5-10 метров в секунду. Температура ночью +9, +14 градусов.
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