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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 20 июля, скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом передает «
Отмечается, что Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Он скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.
Официального подтверждения информации нет.
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