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16:45, 21 июля 2019 43
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Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов — СМИ

Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов — СМИ

Фото: Ru.wikipedia.org

В субботу, 20 июля, скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом передает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Отмечается, что Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Он скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Официального подтверждения информации нет.


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