Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

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Фото: Ru.wikipedia.org
Посольство Туркмениста опровергло сообщения о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом передает
«Это абсолютная ложь, — сказал агентству представитель посольства. — Мы опровергаем эти сообщения».
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