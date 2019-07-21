Дождь и солнце. Прогноз погоды на рабочую неделю в Рязанской области

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На следующей неделе в Рязанскую область вернется тепло, но также возможны дожди. Об этом сообщил
В ночь на понедельник, 22 июля, ожидается до +12 градусов, возможен дождь. Днем ожидается до +23 градусов, небольшой дождь.
В ночь на вторник синоптики пообещали до +13 градусов, небольшие осадки. Днем облачная погода, дождь, до +23 градусов.
Ночью в среду ожидается до +14 градусов, небольшой дождь. Днем до +23 градусов, дождь.
В ночь на четверг, 25 июля, синоптики пообещали до +14 градусов, небольшой дождь. Днем солнечная погода, до +24 градусов.
В пятницу ночью также ожидается до +14, днем солнечно, до +23 градусов.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.