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20:20, 21 июля 2019 1 032
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Дождь и солнце. Прогноз погоды на рабочую неделю в Рязанской области

Дождь и солнце. Прогноз погоды на рабочую неделю в Рязанской области

На следующей неделе в Рязанскую область вернется тепло, но также возможны дожди. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 22 июля, ожидается до +12 градусов, возможен дождь. Днем ожидается до +23 градусов, небольшой дождь.

В ночь на вторник синоптики пообещали до +13 градусов, небольшие осадки. Днем облачная погода, дождь, до +23 градусов.

Ночью в среду ожидается до +14 градусов, небольшой дождь. Днем до +23 градусов, дождь.

В ночь на четверг, 25 июля, синоптики пообещали до +14 градусов, небольшой дождь. Днем солнечная погода, до +24 градусов.

В пятницу ночью также ожидается до +14, днем солнечно, до +23 градусов.


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