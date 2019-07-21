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17:29, 21 июля 2019 232
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Долгострой на улице Баженова сдадут в 2020 году

Долгострой на улице Баженова сдадут в 2020 году

Дом №34 по улице Баженова сдадут в декабре 2020 года. Об этом на странице Николая Любимова «ВКонтакте» сообщил региональный минстрой.

Ответ министерство опубликовало на запись жалобу рязанца на то, что застройщи постоянно сообщает дольщикам о сдвиге срока сдачи дома.

«В марте 2019 Минстроем Рязанской области совместно с администрацией города Рязани разработан план мероприятий, необходимых для завершения строительства многоквартирного жилого дома по улице Баженова, дом №34 (застройщик ООО „Инжстрой“) при условии смены застройщика», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в июне этого года дом признали «проблемным».

«Губернатором Рязанской области утвержден план-график по восстановлению нарушенных прав граждан — участников долевого строительства со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 2020 года», — добавили в минстрое.

Отмечается, что на реализацию выделят бюджетные средства.


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