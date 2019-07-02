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12:00, 2 июля 2019 231
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Врачи борются за жизнь женщины, сбитой в центре Рязани

Врачи борются за жизнь женщины, сбитой в центре Рязани

Женщина, которая попала под колеса Toyota на Первомайском проспекте, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрав.

«Пациентка средних лет поступила вчера после автодорожной травмы. В настоящий момент состояние пациентки остается крайне тяжелым. Она находится и лечится в отделении реанимации. У нее черепно-мозговая травма», — прокомментировал начальник травмцентра первого уровня Андрей Карпунин.

Напомним, авария произошла примерно в 10:25, в понедельник, 1 июля, на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль Toyota Voxy, двигаясь задом, сбил 58-летнюю женщину. За рулем иномарки находился 32-летний житель Старожилова.

Ранее с места происшествия появились фотографии.


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