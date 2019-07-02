Врачи борются за жизнь женщины, сбитой в центре Рязани

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Женщина, которая попала под колеса Toyota на Первомайском проспекте, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил региональный
«Пациентка средних лет поступила вчера после автодорожной травмы. В настоящий момент состояние пациентки остается крайне тяжелым. Она находится и лечится в отделении реанимации. У нее черепно-мозговая травма», — прокомментировал начальник травмцентра первого уровня Андрей Карпунин.
Напомним,
Ранее с места происшествия появились
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