Родители рязанских выпускников станцевали под песню «Skibidi» и зачитали рэп

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Родители рязанских выпускников школы №63 станцевали под песню «Skibidi» группы Little Big. Они переоделись в подростков и переделали текст песни под тему выпускного. Ролик появился на YouTube в понедельник, 1 июля.
Ролик состоит из трех частей. В поздравлении рязанцы также зачитали рэп, переделав песню «Цвет настроения черный» Егора Крида и Филиппа Киркорова.
Закончился клип композицией Басты «Сансара». Там выпускников показали вместе с родителями.
Отметим, в прошлом году родители рязанских выпускников
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