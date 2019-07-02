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11:23, 2 июля 2019 854
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Повышение платы за проезд и сокращение маршруток. Концепция развития пассажирского транспорта в Рязани

Повышение платы за проезд и сокращение маршруток. Концепция развития пассажирского транспорта в Рязани

В сети появилась концепция развития пассажирского транспорта в Рязани. Документ опубликовали в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

Новой концепцией предусмотрена возможность «револьверного увеличения тарифа» в краткие сроки для сокращения нагрузки на городской бюджет и покупки новой техники, внедрения электронной системы оплаты и создания единой диспетчеризации.

Количество транспортных средств намерены сократить с 873 до 431 автобуса большой вместимости или 452 автобуса средней вместимости. При этом количество коммерческих маршрутов уменьшат с 34 до 12.

По итогам «реформы» в Рязани останется:

  • 8 автобусных социальных («опорных») маршрутов;
  • 16 троллейбусных социальных маршрутов;
  • 15 автобусных социальных («вспомогательных») маршрутов;
  • 12 автобусных коммерческих «вспомогательных» маршрутов.

Полностью концепцию развития городского пассажирского транспорта в Рязани можно посмотреть здесь.

Отметим, что официальная презентация пройдет во вторник, 2 июля, в городской администрации.


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