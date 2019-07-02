Повышение платы за проезд и сокращение маршруток. Концепция развития пассажирского транспорта в Рязани

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В сети появилась концепция развития пассажирского транспорта в Рязани. Документ опубликовали в
Новой концепцией предусмотрена возможность «револьверного увеличения тарифа» в краткие сроки для сокращения нагрузки на городской бюджет и покупки новой техники, внедрения электронной системы оплаты и создания единой диспетчеризации.
Количество транспортных средств намерены сократить с 873 до 431 автобуса большой вместимости или 452 автобуса средней вместимости. При этом количество коммерческих маршрутов уменьшат с 34 до 12.
По итогам «реформы» в Рязани останется:
Полностью концепцию развития городского пассажирского транспорта в Рязани можно посмотреть
Отметим, что официальная презентация пройдет во вторник, 2 июля, в городской администрации.
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