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18:20, 2 июля 2019 367
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Концепцию развития городского транспорта Рязани отправили на доработку

Концепцию развития городского транспорта Рязани отправили на доработку

Концепцию развития городского транспорта Рязани отправили на доработку. Исследование компании «Комплексные транспортные системы Санкт-Петербург» рассмотрели во вторник, 2 июля, депутаты, представители мэрии, муниципальных и коммерческих перевозчиков и общественников.

Анализ работы городского транспорта провели в апреле 2018 года: пассажиропоток каждого маршрута исследовали в течение одного рабочего дня.

Аналитики пришли к выводу, что городские маршрутки в Рязани дублируют друг друга, состояние техники — неудовлетворительное, а у муниципального транспорта нет рентабельности.

Разработчики представили три модели развития транспорта, одну из которых они сочли наиболее оптимальной.

Ей предусмотрена сокращение маршрутов, техники с 873 до 431 автобуса большой вместимости или 452 автобуса средней вместимости, а также повышение регулярности движения.

«Сокращение не повлияет на качество перевозок, так как повысится вместимость техники», — отметил представитель разработчиков Василий Рубаник.

Представители администрации, УРТ и коммерческих перевозчиков заявили, что данные по пассажиропотоку не соответствуют действительности и привели другие цифры.

Депутаты гордумы отметили, что исследование не захватило застраиваемые районы Рязани — Кальное, улица Большая и так далее.

Также они выразили беспокойство, что с сокращением маршрутов рязанцы не смогут добраться из одной окраины в другую без пересадок (например из поселка Строитель до Московского).

Также представители УРТ и рязанской автоколонны попросили рассмотреть предложение по созданию выделенной полосы для муниципального транспорта.

Разработчики согласились доработать концепцию с учетом пожеланий и предложений от заинтересованных лиц до 1 октября.


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