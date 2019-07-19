В Рязанском районе презентовали первый в стране агротехнопарк. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 19 июля, в селе Подвязье Рязанского района в рамках Дня поля презентовали первый в стране агротехнопарк. Кластер создали в рамках нацпроекта «Наука».
Гостям, журналистам и местным жителям показали новейшие научно-технические достижения в области цифровых технологий, роботизации и автоматизации оборудования, новые разработки для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции, а также аппараты для биотехнологий и энергообеспечения АПК.
Так, участники выставки увидели радиотехнические средства мониторинга начала родов у коров, изготовитель запасных деталей методами 3D-печати, сельский электровездеход, гетрокоптер для обработки полей и солнечные батареи.
По словам директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохознаук Вугара Багирова, агробиотехнопарк обеспечит для ЦФО и Рязанской области научно-технологический прорыв в сельхозпроизводстве.
«Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, а также хранение и эффективная переработка продукции АПК позволят интегрировать и объединить труд отечественных научных организаций, учебных заведений и предприятий в вопросах растениеводства и животноводства», — отметил Багиров.
Любимов также подчеркнул важность проекта парка для региона.
«День поля проводится в третий раз, и с каждый годом площадка становится все более развитой. Благодарю за внимание к Рязанской области федеральное министерство сельского хозяйства. У региона есть хорошая научная база и грамотные специалисты. Уверен, что в дальнейшем разработки будут тиражироваться на всю территорию страны, здесь будет работать цифровая молочная ферма и умные теплицы, питомники растений, а также опытные полигоны для испытаний техники. Надеюсь, что парк будет развиваться, это будут новые возможности для всей страны», — сказал глава региона.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Куда пойти в выходные? Городская афиша на 20-21 июля
В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.