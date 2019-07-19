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19:06, 19 июля 2019 595
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В Рязанском районе презентовали первый в стране агротехнопарк. Фото

В Рязанском районе презентовали первый в стране агротехнопарк. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 19 июля, в селе Подвязье Рязанского района в рамках Дня поля презентовали первый в стране агротехнопарк. Кластер создали в рамках нацпроекта «Наука».

Гостям, журналистам и местным жителям показали новейшие научно-технические достижения в области цифровых технологий, роботизации и автоматизации оборудования, новые разработки для растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции, а также аппараты для биотехнологий и энергообеспечения АПК.

Так, участники выставки увидели радиотехнические средства мониторинга начала родов у коров, изготовитель запасных деталей методами 3D-печати, сельский электровездеход, гетрокоптер для обработки полей и солнечные батареи.

По словам директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохознаук Вугара Багирова, агробиотехнопарк обеспечит для ЦФО и Рязанской области научно-технологический прорыв в сельхозпроизводстве.

«Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, а также хранение и эффективная переработка продукции АПК позволят интегрировать и объединить труд отечественных научных организаций, учебных заведений и предприятий в вопросах растениеводства и животноводства», — отметил Багиров.

Любимов также подчеркнул важность проекта парка для региона.

«День поля проводится в третий раз, и с каждый годом площадка становится все более развитой. Благодарю за внимание к Рязанской области федеральное министерство сельского хозяйства. У региона есть хорошая научная база и грамотные специалисты. Уверен, что в дальнейшем разработки будут тиражироваться на всю территорию страны, здесь будет работать цифровая молочная ферма и умные теплицы, питомники растений, а также опытные полигоны для испытаний техники. Надеюсь, что парк будет развиваться, это будут новые возможности для всей страны», — сказал глава региона.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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