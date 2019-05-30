Рязань получила 600 миллионов на ремонт дорог

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Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
Рязань получила 600 миллионов рублей на ремонт дорог. В четверг, 30 мая, на заседании гордумы депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2019 год.
Из областного бюджета Рязань получила 731 миллион рублей. Из них 620 миллионов пойдет на ремонт дорог по Сережиному переулку, по Васильевскому проезду, по Кальной улице, ремонт участков дорог по Московскому шоссе, по улицам Новослободской, Почтовой, Чкалова, Подгорной, Либкнехта, Грибоедова, Красной, Садовой, Гагарина, Спортивной, Связи, Свободы, 10-ая Линия.
Еще 35 миллионов направят на покупку музыкальных инструментов и учебных материалов для детских школ искусств, 30 миллионов — на жилье для молодых семей, 24 миллиона — на поддержку местных инициатив, 7 миллионов — на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, 4 миллиона — на ремонт школ №51 и №15 и 300 тысяч — на создание системы навигации для туристов.
Кроме того, за счет собственных доходов намерены завершить оборудование парковок, которые не сделали в прошлом году. Так, 3,8 миллиона выделили на благоустройство машино-мест в 24 дворах.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.