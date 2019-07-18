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18:52, 18 июля 2019 521
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В Рязани возбудили дело по факту гибели электрика

В Рязани возбудили дело по факту гибели электрика

В Рязани возбудили дело по факту гибели электромонтажника. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, утром 23 мая около одного из домов по улице Строителей сотрудники коммерческой организации меняли силовой электрический кабель, который был под напряжением. Во время работ электрическая дуга загорелась и мужчина получил ожоги. Несмотря на оказанную ему помощь, 41-летний пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Расследование продолжается.


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