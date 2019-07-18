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17:57, 18 июля 2019 146
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Подрядчик устранил недостатки на площади Ленина — мэрия

Подрядчик устранил недостатки на площади Ленина — мэрия

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Подрядчик ООО «Вираж» устранил недостатки на площади Ленина, допущенные при благоустройстве в 2018 году. Об этом стало известно на заседании в четверг, 18 июля, прошедшем в арбитражном суде.

Управление благоустройства Рязани отказалось от иска в отношении подрядчика, поскольку тот добровольно устранил недостатки, допущенные при выполнении работ по благоустройству площади Ленина, улиц Краснорядской и Кольцова. Судебное заседание прошло в отсутствии сторон. К заявлению истец приложил акт от 20 июня об обследовании гарантийных участков. Арбитражный суд принял данное заявление и определил производство по делу прекратить.

Напомним, площадь Ленина реконструировали в 2018 году. Всего на проект потратили около 18 млн рублей.

После этого выяснилось, что работы провели без согласования с инспекцией по охране культурного наследия. Позже на площади начала разваливаться брусчатка.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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