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11:50, 17 июля 2019 139
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В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров

В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров

В Суздале в 18-й раз пройдет фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России», сообщила «Комсомольская правда».

Мероприятие будет проходить два дня — 17 и 18 июля. Над городом и суздальским Опольем поднимется в воздух около 20 аэростатов.

В среду, 17 июля, фестиваль откроется в 17:00. Сначала пройдет торжественная часть — представление пилотов и концерт, а затем в 18:00 аэростаты поднимутся в воздух и пролетят над Ильинским лугом в пойме реки Каменка. В 19:00 пройдет свободный полет воздушных шаров.

Во второй день фестиваля, полеты начнутся рано. В 5:00 состоится брифинг, а в 6:00 утра — свободный полет над Суздалем до 9:00. После чего аэростаты переместятся в Переславль-Залесский, где пройдет следующий этап.


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