В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности

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Фото: УМВД по Рязанской области
В массовой аварии, которая произошла 16 июля в Скопинском районе, погиб мужчина. Примерно в 9:17 на 261-м километре дороги Р22 «Каспий» столкнулись четыре автомобиля, сообщила
По предварительной информации, 50-летний житель Воронежской области ехал на технически неисправном «КамАЗе». Во время движения прицеп грузовика отсоединился и выкатился на «встречку», где врезался в грузовик Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего жителя Липецкой области.
После этого прицеп также столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой был 30-летний житель Татарстана, и грузовиком «ДАФ» с полуприцепом под управлением 36-летнего гражданина Беларуси.
В результате происшествия водитель грузовика Volvo от полученных травм скончался на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что на трассе
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