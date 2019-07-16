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Во вторник, 16 июля, на трассе М6 в Скопинском районе столкнулись две фуры. Видео опубликовали в группе rzn_life.
«Авария на волгоградском шоссе, в 20 км от Скопина», — подписал пользователь.
На кадрах видно, что после столкновения один из грузовиков опрокинулся в кювет.
Информация о пострадавших и обстоятельства выясняются.
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Авария на волгоградском шоссе, в 20 км от Скопина. @pronin1992 #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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