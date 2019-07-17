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В Калуге перекроют движение по улицам Тульская и Марата, сообщил
Из-за ремонта теплоснабжения 19 июля с 9:00 до 20:00 закроют движение на улице Марата в районе дома №10.
Также из-за ремонта железнодорожного переезда, расположенного на улице Тульская ограничат движение с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля и с 23:00 19 июля до 6:00 20 июля.
Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться временными дорожными знаками.
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