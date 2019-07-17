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13:25, 17 июля 2019 649
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Строительство футбольного манежа перенесли в Мервино, проект обсудят на слушаниях

Строительство футбольного манежа перенесли в Мервино, проект обсудят на слушаниях

Строительство футбольного манежа перенесли в Мервино. Об этом говорится в тендере, который опубликовали на сайте госзакупок.

Его исполнитель должен создать проект для крытого футбольного манежа за 1,2 млн рублей.

В здании намерены расположить футбольное поле с искусственной травой размером 90 на 60 метров и трибуной на 300 человек. Также там расположатся два поля 60 на 40 метров, на одном из которых установят роботизированный тренажер «Footbot».

Рядом с манежем появится поле с подогревом и навесом размером 105 на 68 метров, а также сцена для мероприятий.

В административном здании планируют оборудовать сауну, кафе, медцентр, раздевалки, душевые, туалеты, тренажерный зал, тренерские, судейские комнаты и другие административные и хозяйственные помещения.

Манеж с полем расположат на двух участках рядом с центром единоборств. Вопрос обсудят на публичных слушаниях.

Территории общей площадью 9 504 кв метров хотят перевести из зоны парков в зону для сооружений, предназначенных для отдыха и занятий спортом.

Обсуждение пройдет в четверг, 8 августа, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в в 18:00.

Напомним, ранее манеж планировали построить в Дягилеве.


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