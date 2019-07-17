Строительство футбольного манежа перенесли в Мервино, проект обсудят на слушаниях

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Строительство футбольного манежа перенесли в Мервино. Об этом говорится в тендере, который опубликовали на сайте госзакупок.
Его исполнитель должен создать проект для крытого футбольного манежа за 1,2 млн рублей.
В здании намерены расположить футбольное поле с искусственной травой размером 90 на 60 метров и трибуной на 300 человек. Также там расположатся два поля 60 на 40 метров, на одном из которых установят роботизированный тренажер «Footbot».
Рядом с манежем появится поле с подогревом и навесом размером 105 на 68 метров, а также сцена для мероприятий.
В административном здании планируют оборудовать сауну, кафе, медцентр, раздевалки, душевые, туалеты, тренажерный зал, тренерские, судейские комнаты и другие административные и хозяйственные помещения.
Манеж с полем расположат на двух участках рядом с центром единоборств. Вопрос обсудят на публичных слушаниях.
Территории общей площадью 9 504 кв метров хотят перевести из зоны парков в зону для сооружений, предназначенных для отдыха и занятий спортом.
Обсуждение пройдет в четверг, 8 августа, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в в 18:00.
Напомним, ранее манеж
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