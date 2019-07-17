Резкий скачок. Сорокина поднялась на 22 строчки в медиарейтинге глав ЦФО

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
По итогам июня и.о. главы рязанской администрации Елена Сорокина поднялась на 22 строчки в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».
Сорокина заняла восьмое место из 32. Ее «скачок» в списке стал самым заметным.
В числе достижений Сорокиной эксперты выделили поручение
Председатель гордумы Юлия Рокотянская опустилась на две позиции и заняла 14-е место.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.
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