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17:24, 17 июля 2019 180
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Резкий скачок. Сорокина поднялась на 22 строчки в медиарейтинге глав ЦФО

Резкий скачок. Сорокина поднялась на 22 строчки в медиарейтинге глав ЦФО

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

По итогам июня и.о. главы рязанской администрации Елена Сорокина поднялась на 22 строчки в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия».

Сорокина заняла восьмое место из 32. Ее «скачок» в списке стал самым заметным.

В числе достижений Сорокиной эксперты выделили поручение отремонтировать мост через Трубеж, аварийное состояние которого она оценила во время объезда Рязани.

Председатель гордумы Юлия Рокотянская опустилась на две позиции и заняла 14-е место.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 51 тысячи СМИ.


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