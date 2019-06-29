Сорокина поручила отремонтировать мост через Трубеж

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 29 июня, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд Советского района. Об этом сообщил
Объезд прошел совместно с профильным заместителем Владимиром Бурмистровым, руководителями структурных подразделений и районным префектом.
Представители горадминистрации осмотрели мост через реку Трубеж на дороге Рязань-Борки. Его пешеходная часть находится в аварийном состоянии.
Елена Сорокина поручила отремонтировать участок.
Помимо этого, во время объезда осмотрели участок около магазина «Магнит» на улице Радищева, расположенного в «Рязанском выставочном центре ОКА». Сорокина поручила перекрыть там часть территории, чтобы предотвратить проезд грузовиков через пешеходную зону и тротуар.
Помимо этого, Сорокина поручила следить за сроками ремонта улиц Грибоедова и Подгорой.
Напомним, мэрия
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