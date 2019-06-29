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17:17, 29 июня 2019 322
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Сорокина поручила отремонтировать мост через Трубеж

Сорокина поручила отремонтировать мост через Трубеж

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 29 июня, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд Советского района. Об этом сообщил сайт мэрии.

Объезд прошел совместно с профильным заместителем Владимиром Бурмистровым, руководителями структурных подразделений и районным префектом.

Представители горадминистрации осмотрели мост через реку Трубеж на дороге Рязань-Борки. Его пешеходная часть находится в аварийном состоянии.

Елена Сорокина поручила отремонтировать участок.

Помимо этого, во время объезда осмотрели участок около магазина «Магнит» на улице Радищева, расположенного в «Рязанском выставочном центре ОКА». Сорокина поручила перекрыть там часть территории, чтобы предотвратить проезд грузовиков через пешеходную зону и тротуар.

Помимо этого, Сорокина поручила следить за сроками ремонта улиц Грибоедова и Подгорой.

Напомним, мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках, которая ранее появилась в СМИ .


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