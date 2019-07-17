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11:59, 17 июля 2019 363
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Бывшему советнику Карабасова продлили арест

Бывшему советнику Карабасова продлили арест

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Экс-советника рязанского мэра Александра Зайкина оставили в СИЗО. Об этом говорится на сайте Басманного суда.

Во вторник, 16 июля, подсудимому продлили меру пресечения на два месяца до 19 сентября.

Напомним, по версии следствия, 17 августа 2018 года директор МП «Детское питание» Александр Дворецкий в своем автомобиле получил взятку в размере 420 тысяч рублей за «заключение договора поставки, отсутствие препятствий при его исполнении и возможность заключения в последующем договоров с представляемыми последним организациями».

Часть взятки Дворецкий оставил себе, остальные деньги передал советнику мэра Александру Зайкину.


© RZN.info

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