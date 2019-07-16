Воздушная разведка, пилотирование и «Авиамикс». Программа «Авиадартса-2019»

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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
С 3 по 17 августа на полигоне Дубровичи в Рязанской области пройдет «Авиадарстс-2019». Программу соревнований летных экипажей опубликовали на
Так, в течение двух недель зрители увидят такие этапы конкурса, как «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования» и «Боевое применение по наземным целям».
Церемония открытия запланирована на 5 августа (с 10:00 до 11:00), «Авиамикс» пройдет 10 августа (с 10:00 до 12:00), а пилотажные группы выступят 17 августа после награждения победителей (с 12:00 до 13:30).
Участниками «Авиадартса-2019» станут представители России, Беларуси, Казахстана и Китая.
Полную программу можно увидеть здесь:
© RZN.info
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