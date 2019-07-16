Эксперты нашли первое упоминание о водоеме «Дикая утка» в 1792 году. Об этом во вторник, 16 июля, на заседании суда сообщила начальник отдела проектирования Мещерского научно-технического центра Лариса Макарова.

Специалист стала автором работы, в которой было доказано, что «Дикая утка» — природный водоем.

По словам Макаровой, раньше озеро называлось «Страхино». Автор исследования заявила, что раньше в «Дикой утке» купались и есть рязанец, который «там однажды чуть не утонул».

«Озеро мелело, но никогда полностью не высыхало, так как водоем подпитывается грунтовым водами Оки. После строительства Северной окружной дороги площадь водной поверхности увеличилось», — заявила Макарова.

Также специалисты «Мещерского» центра отметили, что снимки из космоса, на основе которых ООО «ГЭТРИ» сделало вывод об искусственном происхождении озера, подтверждают наличие водоема в 70-х, 80-х годах.

Еще один представитель организации Елена Хвостова отметила, что озеро находится в реестре рыбохозяйственных водоемов.

Также во время заседания начальник рязанского ЦГМС, филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Алексей Крутовский заявил, что намерен подать заявление в «Росводресурсы» о включении водного объекта под названием «Дикая утка» в водный реестр по поручению своего руководства. Дело отложили до 8 августа.