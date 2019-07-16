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Борис Шемякин во второй раз стал министром сельского хозяйства Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Во вторник, 16 июля, на заседании губернатор Николай Любимов вручил Шемякину служебное удостоверение.
Справка
Шемякин Борис Викторович родился 7 апреля 1974 года в Рязани. Образование: в 1997 году окончил Московскую государственную академию ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина, специальность — «ветеринария». После окончания академии до 2002 года работал главным ветеринарным врачом ГУ «Старожиловская районная ветеринарная станция». В 2002 году был назначен начальником зоотехнического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Старожиловского района. В 2005 году перешел на работу в отдел внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской области, на должность главного специалиста. С 2006 по 2009 год работал главным ветеринарным врачом — государственным ветеринарным инспектором Старожиловского района, начальником ГУ «Старожиловская районная ветеринарная станция». 2 февраля 2009 года назначен на должность начальника Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области. С конца 2014 по 2016 год занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия.
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