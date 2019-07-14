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За информацию о рязанском педофиле следователи обещают вознаграждение. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Мурманской области.
В ведомстве просят всех, кто обладает какой-либо информацией о личности мужчины обратиться в Железнодорожный следственный отдел по телефону:
Ранее педофила начали искать в
Напомним, в мае мужчина
Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы.
Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.
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