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18:48, 14 июля 2019 583
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За информацию о рязанском педофиле следователи обещают вознаграждение

За информацию о рязанском педофиле следователи обещают вознаграждение

За информацию о рязанском педофиле следователи обещают вознаграждение. Об этом сообщает сайт СУ СКР по Мурманской области.

В ведомстве просят всех, кто обладает какой-либо информацией о личности мужчины обратиться в Железнодорожный следственный отдел по телефону: 8 (4912) 96-09-63 или в отдел криминалистики следственного управления: 8 (4912) 21-81-69.

Ранее педофила начали искать в Липецкой области и Ставрополье.

Напомним, в мае мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в Рязани.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы с залысиной, в момент нападения на лице были очки для зрения с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы.

Был одет в рубаху с коротким рукавом в крупную клетку синего цвета на белом фоне, заправленную в джинсы синего цвета, вытертые к центру на всю длину штанин.


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