Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:14, 14 июля 2019 239
 0    0

В Рязанском районе на неделю отключили газ. Адреса

В Рязанском районе на неделю отключили газ. Адреса

В Рязанском районе на неделю отключили газ. Об этом сообщил сайт «Газпром межрегионгаз Рязань».

Газ отключили из-за работ по очистке от механических примесей газопровода-отвода к ГРС Поляны и ГРС Заборье.

Расписание:

  • c 8:00 14 июля до 17:00 22 июля газа не будет в населенных пунктах Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири, Заборье, Солотча, Приозерный, Полково, Ласково, Ласковский, Картаносово, Передельцы, Лопухи, Требухино, Деулино.

Также газа не будет:

  • с 8:00 5 августа до 16:00 10 августа газ отключат в населенных пунктах Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Исповедь рязанского банкрота. Как найти достойный выход из долговой пропасти

Одна из наших читательниц поделилась своей историей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 75 632
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 60 652
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
10:45, 8 июля 2019 34 776
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 33 983
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 288
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум