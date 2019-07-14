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20:46, 14 июля 2019 129
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В Башкирии перевернулся автобус, погибли пять человек

В Башкирии перевернулся автобус, погибли пять человек

В воскресенье, 14 июля, около 22:00 по местному времени перевернулся автобус King Long XMQ. В нем находилось 39 человек, пишет «Башинформ».

Авария произошла на 54 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

В ДТП погибли пять человек, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Автобус направлялся из Белорецка в Уфу, а потом должен был поехать в Набережные Челны.

На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали около 20 человек, некоторых зажало в салоне.

Фото bash.dtp.official


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