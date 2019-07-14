В Башкирии перевернулся автобус, погибли пять человек

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В воскресенье, 14 июля, около 22:00 по местному времени перевернулся автобус King Long XMQ. В нем находилось 39 человек, пишет «
Авария произошла на 54 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.
В ДТП погибли пять человек, передает
Автобус направлялся из Белорецка в Уфу, а потом должен был поехать в Набережные Челны.
На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, пострадали около 20 человек, некоторых зажало в салоне.
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