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16:31, 13 июля 2019 214
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Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря надзорного органа Юлию Мелано.

По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.

«Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов», — подчеркнула Мелано.

Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в Пронском и Милославском районах Рязанской области.

Федеральный телеканал снял сюжет на эту тему.

В региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info рассказали, что проверка уже проводится.


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