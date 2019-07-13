Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

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Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщило РИА
По словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.
«Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов», — подчеркнула Мелано.
Напомним, ранее пасечники жаловались на массовую гибель пчел в
Федеральный телеканал
В региональном Россельхознадзоре журналисту RZN.info рассказали, что
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