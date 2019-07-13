Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

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Регионы России разработают проекты для решения кадровых проблем в здравоохранении. Об этом сообщило РИА
В пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова провела видеоселекторное совещание с участием губернаторов, региональных министров и ректоров медицинских вузов.
«Необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам обеспечения потребности в медицинских кадрах по каждому профилю и каждой медицинской организации, используя специально созданные механизмы целевого приема на бюджетные места вузов, программы „Земский доктор и фельдшер“, а также целевого обучения на старших курсах, первичной переподготовки кадров, эффективного трудоустройства», — говорится в сообщении Минздрава по итогам совещания.
Напомним, ранее стало известно, что в лечебные учреждения Рязанской области
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