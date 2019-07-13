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17:24, 13 июля 2019 160
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Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала

Регионы России разработают проекты для решения кадровых проблем в здравоохранении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В пятницу министр здравоохранения Вероника Скворцова провела видеоселекторное совещание с участием губернаторов, региональных министров и ректоров медицинских вузов.

«Необходимо разработать дорожную карту по краткосрочным и среднесрочным мерам обеспечения потребности в медицинских кадрах по каждому профилю и каждой медицинской организации, используя специально созданные механизмы целевого приема на бюджетные места вузов, программы „Земский доктор и фельдшер“, а также целевого обучения на старших курсах, первичной переподготовки кадров, эффективного трудоустройства», — говорится в сообщении Минздрава по итогам совещания.

Напомним, ранее стало известно, что в лечебные учреждения Рязанской области требуются больше трехсот врачей.


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