В лечебные учреждения Рязанской области требуются больше трехсот врачей

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Более трехсот врачей требуются в лечебные учреждения Рязанской области. Об этом сообщил сайт ГТРК «
Как пояснили в региональном Минздраве, в регионе по-прежнему сохраняется нехватка специалистов медиков — около трехсот вакансий только в районах. В Рязани эта цифра в два раза меньше.
Решить эту проблему призвана федеральная программа «Земский доктор». По ней врачи, уезжающие в районы, могут получить до одного миллиона рублей единовременной помощи.
Всего господдержку за четыре года получили 120 рязанских врачей.
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