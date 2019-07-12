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18:38, 12 июля 2019 288
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Рязанская область примет эстафету Всероссийского театрального марафона от Тамбовского региона

Рязанская область примет эстафету Всероссийского театрального марафона от Тамбовского региона

Рязанская область поучаствует во Всероссийском театральном марафоне. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Марафон — крупнейшее события Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России.

Он начался в январе во Владивостоке и закончится в конце года в Калининграде.

Проект представляет собой театральную эстафету с гастрольными выступлениями региональных трупп. Специальный символ Года театра передается следующим театрам-участникам.

В воскресенье, 14 июля, Рязанская область примет эстафету от Тамбовской области. В этот день в драмтеатре зрители увидят спектакль «Последняя ночь Дон Жуана» Эрика Шмитта в постановке Андрея Боровика.

15 и 16 июля на сцене драмтеатра также покажут спектакли от коллективов Мичуринска: комедию «Ужин дураков» Франсиса Вебера, детективная комедию «Тетки» Александра Коровкина и музыкальный вестерн для детей по мотивам сказок Дядюшки Римуса «Невероятные приключения братца Кролика» Джоэля Харриса.

Эстафету от Рязанской области примет Московский регион.

Символ передадут в «Щелковском театре». Рязанский областной театр для детей и молодежи приедет с гастролями в Московскую область. Там 17, 18 и 19 июля зрители увидят комедии Р. Куни «№ 13» и постановки для детей «Трям! Здравствуйте».


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