Рязанская область примет эстафету Всероссийского театрального марафона от Тамбовского региона

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Рязанская область поучаствует во Всероссийском театральном марафоне. Об этом сообщил
Марафон — крупнейшее события Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России.
Он начался в январе во Владивостоке и закончится в конце года в Калининграде.
Проект представляет собой театральную эстафету с гастрольными выступлениями региональных трупп. Специальный символ Года театра передается следующим театрам-участникам.
В воскресенье, 14 июля, Рязанская область примет эстафету от Тамбовской области. В этот день в драмтеатре зрители увидят спектакль «Последняя ночь Дон Жуана» Эрика Шмитта в постановке Андрея Боровика.
15 и 16 июля на сцене драмтеатра также покажут спектакли от коллективов Мичуринска: комедию «Ужин дураков» Франсиса Вебера, детективная комедию «Тетки» Александра Коровкина и музыкальный вестерн для детей по мотивам сказок Дядюшки Римуса «Невероятные приключения братца Кролика» Джоэля Харриса.
Эстафету от Рязанской области примет Московский регион.
Символ передадут в «Щелковском театре». Рязанский областной театр для детей и молодежи приедет с гастролями в Московскую область. Там 17, 18 и 19 июля зрители увидят комедии Р. Куни «№ 13» и постановки для детей «Трям! Здравствуйте».
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