Пропавшего в Рязани десятилетнего мальчика нашли живым

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Пропавшего в Рязани десятилетнего Максима Юкина нашли живым. Об этом сообщил ПСО «
Как сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР, ребенка нашли гуляющим около старого места жительства.
С мальчиком в настоящее время беседуют следователи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, ребенок
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В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.