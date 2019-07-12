Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

23:19, 12 июля 2019 1 188
 0    0

Пропавшего в Рязани десятилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Рязани десятилетнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Рязани десятилетнего Максима Юкина нашли живым. Об этом сообщил ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Как сообщили RZN.info в пресс-службе регионального СУ СКР, ребенка нашли гуляющим около старого места жительства.

С мальчиком в настоящее время беседуют следователи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ребенок пропал во время прогулки в четверг, 11 июля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

В Рязани открылся офис «Росгосстраха» нового формата.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 69 658
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
16:20, 3 июля 2019 50 830
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
8:55, 29 июня 2019 42 409
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:10, 9 июля 2019 33 682
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
20:14, 6 июля 2019 27 050
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум